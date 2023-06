Polizei in Ingolstadt kontrolliert Fahrradfahrer

In der kommenden Woche nimmt die Ingolstädter Polizei verstärkt Radler ins Visier. Am Mittwoch und Donnerstag gibt es deshalb zahlreiche Kontrollen.

Im Jahr 2022 verzeichnete die Polizeiinspektion Ingolstadt 448 Fahrradunfälle im Stadtgebiet Ingolstadt. Dabei wurden 416 Personen verletzt, 65 davon schwer. An 60 Prozent der Unfälle waren die Radlerinnen und Radler selbst schuld, zumeist waren sie alkoholisiert oder als Geisterradler in der falschen Richtung unterwegs. Mehr als 70 Prozent der Verletzten haben laut Polizei keinen Fahrradhelm getragen.

Die Polizei kontrolliert in der kommenden Woche Fahrradfahrer

Die Polizeiinspektion Ingolstadt nimmt dies zum Anlass, um mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei am Mittwoch, 14. Juni, und Donnerstag, 15. Juni, Fahrradkontrollen in Ingolstadt durchzuführen. Die jungen Polizeibeamtinnen und -beamten aus Eichstätt sind im Rahmen eines Kommunikationstrainings, das Inhalt der Ausbildung ist, unterwegs. Der Kontaktbeamte der Altstadt wird zusammen mit dem Verkehrsüberwachungsdienst der Stadt Ingolstadt in der Fußgängerzone das von 10.30 bis 20 Uhr angeordnete Radfahrverbot überwachen. Radfahrerinnen und Radfahrer werden an den beiden Tagen nicht gebührenpflichtig verwarnt, sondern erhalten wegen des präventiven Charakters der Kontrollen die „Gelbe Karte“.

Die Polizei kontrolliert in Ingolstadt auch die Diebstahlsicherung der Fahrräder

Bei der Kontrollaktion wird es sich um ganzheitliche Kontrollen handeln, erläutert Christian Petz, Verkehrssachbearbeiter der Polizeiinspektion Ingolstadt. Das bedeutet, dass nicht nur auf das korrekte Verhalten und die Verkehrstüchtigkeit, sondern auch auf die Ausrüstung und Beschaffenheit der Fahrräder sowie vorhandene Diebstahlsicherungen ein Augenmerk gelegt wird. Gleichzeitig wird überprüft, ob das benutzte Fahrrad als gestohlen gemeldet ist. Die Aktion wird hauptsächlich an Unfallschwerpunkten, in der Fußgängerzone, vor Schulen und auf Schulwegen durchgeführt. (AZ)