Polizei meldet Ermittlungserfolg bei Schockanrufen

Die Kripo Ingolstadt hat eine Verdächtige ermittelt, die an Schockanrufen beteilgt gewesen sein soll. Eine 85-jährige Ingolstädterin soll ein Opfer gewesen sein.

Eine 85-jährige Ingolstädterin wurde am Montag, 22. Mai, Opfer eines Schockanrufes. Inzwischen habe mithilfe der Rufnummer, mit der die Rentnerin kontaktiert wurde, eine Verdächtige ermittelt werden können, teilt die Polizei nun mit. Es handelt sich um eine 49-Jährige, der noch ein weiterer Betrug durch Schockanruf in Rheinland-Pfalz zur Last gelegt wird.

Was war am 22. Mai passiert? Am Montagnachmittag erhielt eine 85-jährige Ingolstädterin einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Dieser erschlich sich mit der Geschichte, ihr Sohn hätte einen schweren Verkehrsunfall verursacht, das Vertrauen der Rentnerin. Der Betrüger brachte sie in der Folge dazu, Bargeld und Goldbarren im Wert von über 30.000 Euro an eine weibliche Abholerin zu übergeben. Die Übergabe fand um circa 16 Uhr in der Mercystraße in Ingolstadt statt. Danach nahm die Kriminalpolizei Ingolstadt die Ermittlungen auf. (AZ)