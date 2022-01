Polizei nimmt in Ingolstadt einen Exhibitionisten fest

In Ingolstadt hat ein 49-jähriger Mann eine Frau belästigt. Die Polizei konnte den Exhibitionisten kurz nach der Tat festnehmen.

In der Manchinger Straße in Ingolstadt hat sich ein Mann vor einer Frau entblößt. Das teilte die Polizei mit. Die Beamten konnten den Exhibitionisten kurz nach der Tat festnehmen. Gegen 12.06 Uhr traf eine 52-jährige Spaziergängerin in der Manchinger Straße in auf einen Mann, der seine Hose vor ihr herunterließ und dabei an seinem Glied manipulierte. Anschließend ging er zu seinem Fahrrad und fuhr davon.

Die Frau informierte umgehend die Polizei. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte eine Steife der Polizeiinspektion Ingolstadt den Exhibitionisten in der Nähe des Tatortes festnehmen. Bei dem Mann handelte es sich um einen 49-jährigen Ingolstädter.

Nach den erfolgten polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann, der die ihm vorgeworfene Tat zugab, wieder entlassen. Gegen ihn wird nun ein Verfahren wegen exhibitionistischer Handlungen eingeleitet. (nr)