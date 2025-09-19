Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Ingolstadt: Polizei schnappt betrunkenen Ladendieb

Ingolstadt

Polizei schnappt betrunkenen Ladendieb

In Ingolstadt hielt ein Mitarbeiter einen Ladendieb fest, der Waren im Wert von 100 Euro stehlen wollte. Ein Mann half dem Mitarbeiter. Die Polizei sucht den Mann nun als Zeugen.
    • |
    • |
    • |
    In Ingolstadt wurde ein Ladendieb erwischt. (Symbolbild)
    In Ingolstadt wurde ein Ladendieb erwischt. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Am Donnerstag gegen 16.45 Uhr konnte ein 26-jähriger Mann dabei beobachtet werden, wie er in einem Supermarkt in der Liegnitzer Straße in Ingolstadt Waren im Wert von knapp 100 Euro in seinen Rucksack packte. Als der Mann den Kassenbereich passierte, ohne die Ware zu bezahlen, wollte ihn ein Mitarbeiter festhalten, berichtet die Polizei. Ein bislang unbekannter Zeuge unterstützte den Mitarbeiter. Dabei ging der Ladendieb den unbekannten Zeugen körperlich an. Bis zum Eintreffen der Polizeibeamten hatte sich der Zeuge bereits entfernt. Ein bei der Sachverhaltsaufnahme durchgeführter Alkotest bei dem Mann ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Daraufhin wurde bei dem Ladendieb eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei bittet den unbekannten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 zu melden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden