Polizei schnappt betrunkenen Ladendieb

Am Donnerstag gegen 16.45 Uhr konnte ein 26-jähriger Mann dabei beobachtet werden, wie er in einem Supermarkt in der Liegnitzer Straße in Ingolstadt Waren im Wert von knapp 100 Euro in seinen Rucksack packte. Als der Mann den Kassenbereich passierte, ohne die Ware zu bezahlen, wollte ihn ein Mitarbeiter festhalten, berichtet die Polizei. Ein bislang unbekannter Zeuge unterstützte den Mitarbeiter. Dabei ging der Ladendieb den unbekannten Zeugen körperlich an. Bis zum Eintreffen der Polizeibeamten hatte sich der Zeuge bereits entfernt. Ein bei der Sachverhaltsaufnahme durchgeführter Alkotest bei dem Mann ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Daraufhin wurde bei dem Ladendieb eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei bittet den unbekannten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 zu melden. (AZ)

85049 Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis