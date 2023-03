Polizei schnappt dreistes Diebespaar

Die Polizei hat in Ingolstadt ein bekanntes Diesbespaar aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen erwischt. Sie hatten Waren im Wert von mehr als 200 Euro gestohlen.

Ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Geschäfts in der Münchener Straße in Ingolstadt konnte am späten Samstagnachmittag gegen 19.10 Uhr ein Pärchen beim gemeinschaftlichen Diebstahl mehrerer Waren beobachten.

Als das Diebespaar, das zwei Kinder bei sich hatte, angehalten werden sollte, verließ der 34-jährige Mann das Kaufhaus fluchtartig in unbekannte Richtung. Er konnte im Rahmen der Fahndung zwar nicht mehr angetroffen werden, seine Personalien waren der Streife jedoch bekannt. Bei der Durchsuchung seiner 33-jährigen Begleiterin sowie deren mitgeführter Taschen fand die Polizei entwendetes Diebesgut im Gesamtwert von 216 Euro. Außerdem stellten die Polizeibeamten fest, dass der Geflüchtete zur Tatausführung ein Multi-Tool mitführte und das Messer auch zur Entfernung der Diebstahlssicherungen nutzte.

Das Diebespaar aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Diebstahls mit Waffen, heißt es im Polizeibericht. Da der 34-Jährige zudem aufgrund eines zurückliegenden Ladendiebstahls Hausverbot in dem Geschäft hat, wird gegen ihn auch wegen Hausfriedensbruchs ermittelt. (AZ)