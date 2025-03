Polizei schnappt gleich drei Diebe an einem Tag

Donnerstagvormittag gegen 8.45 Uhr wurde in einem Verbrauchermarkt in der Permoserstraße in Ingolstadt eine 44-jährige Ingolstädterin dabei ertappt, wie sie Lebensmittel im Wert von circa 100 Euro in ihrer Kleidung versteckt aus dem Laden schmuggeln wollte. Die Ingolstädterin fiel vergangenen Montag bereits mit einem ähnlichen Vorgehen in dem Geschäft auf, konnte bei dieser Tat jedoch nicht angehalten werden.

Ein weiterer Ladendiebstahl ereignete sich in einer Drogerie in der Ingolstädter Fußgängerzone, berichtet die Polizei. Hier wurde Donnerstagnachmittag gegen 14.45 Uhr ein 28-Jähriger mit Wohnsitz im Gemeindebereich Manching dabei beobachtet, wie er ein Parfüm im Wert von knapp 100 Euro entwenden wollte.

Aus dem Gemeindebereich Manching stammte eine 33-jährige Ladendiebin, die Donnerstagsbend gegen 18.30 Uhr in einem Supermarkt in der Münchener Straße dabei erwischt wurde, wie sie den Kassenbereich verließ, ohne in ihrem Rucksack mitgeführte Waren mit einem Gesamtwert von ebenfalls circa 100 Euro zu bezahlen.

Gegen alle drei Ladendiebe wurden Anzeigen gestellt. (AZ)