Polizei zieht getuntes Auto aus dem Verkehr

Am Sonntagnachmittag hat die Polizei am Westpark in Ingolstadt einen 24-jährigen Autofahrer kontrolliert.

Die Reifen des getunten Audi in Ingolstadt waren abgefahren

Dabei stellte sich heraus, dass am Audi des Mannes mehrere nicht erlaubte technische Veränderungen vorgenommen worden sind, die unter anderem zu einer erhöhten Geräuschentwicklung führten. Zudem waren die beiden hinteren Reifen des Autos komplett abgefahren. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, außerdem wurde ein Verfahren nach der Straßenverkehrszulassungsordnung eingeleitet. (AZ)