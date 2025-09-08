Polizeikontrollen in Ingolstadt: Mehrere Fahrzeuge zu schnell, zu laut und illegal umgebaut

Bei einer Reihe an Verkehrskontrollen am Sonntag hat die Polizeiinspektion Ingolstadt mehrere Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen.

Gegen 9.30 Uhr fiel in der Manchinger Straße ein 26-jähriger Autofahrer auf, dessen Wagen ein deutlich zu lautes Fahrgeräusch verursachte. Die Beamten stellten mehrere unzulässige Umbauten fest, wodurch die Betriebserlaubnis erlosch. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, gegen den Fahrer läuft ein Verfahren.

Polizei Ingolstadt: technische Veränderungen, Raser und absichtliche Fehlzündungen

Wenig später, gegen 12.15 Uhr, wurde in der Schollstraße ein 38-jähriger Motorradfahrer kontrolliert. Auch bei seiner Maschine führten technische Veränderungen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis, weshalb er nicht weiterfahren durfte.

Auf der B16a stoppten die Beamten gegen 13.15 Uhr einen Motorradfahrer, der mit 140 km/h statt der erlaubten 80 km/h unterwegs war.

Am Nachmittag, gegen 17.20 Uhr, fiel schließlich ein 20-jähriger Autofahrer in der Neuburger Straße auf. Er hatte durch absichtliche Fehlzündungen vermeidbaren Lärm verursacht. Auch gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet. (AZ)