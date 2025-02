Polizei warnt vor falschen Stadtwerke-Mitarbeitern

Am Dienstag in der Zeit von 11 bis 15.30 Uhr kam es im Stadtgebiet Ingolstadt zu bislang zwei bekannten Vorfällen, wonach sich Personen als Mitarbeiter der Stadtwerke Ingolstadt ausgaben.

Die Vorgehensweise war in beiden Fällen identisch, so die Polizei. Eine Gruppe von zwei bis drei Personen versuchte, in das Haus der geschädigten Bewohner zu gelangen, was ihnen im Mehringer Weg misslang. Unter dem Vorwand, dass das Wasser oder die Wasserhähne geprüft werden müssten, gelangten drei Personen in Mailing in ein Haus, wobei jedoch keine Gegenstände entwendet wurden. Einer der Männer zeigte einen offensichtlich gefälschten Ausweis der „Stadtwerke Ingolstadt“ vor. Im Anschluss entfernten sich die drei Personen mit einem dunklen SUV, teilt die Polizei mit.

In keinem der beiden Fälle handelte es sich um Mitarbeiter der Stadtwerke Ingolstadt. Ein Zusammenhang der Vorfälle wird aktuell geprüft und bedarf weiterer Ermittlungen. Sollten ähnlich gelagerte Situationen erneut auftreten, ist in jedem Fall die Polizei unter der Rufnummer 110 zu verständigen. Im Zweifel kann sich die Bevölkerung auch jederzeit unter 0800/8000230 oder in den Kundencentern der Ringler- oder Mauthstraße bei den Stadtwerken rückversichern. Zeugen und weitere betroffene Personen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ingolstadt unter Telefon 0841/9343-2222 in Verbindung zu setzen. (AZ)