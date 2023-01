Polizei warnt: Wieder vermehrt Schockanrufe in Ingolstadt

Zahlreiche sogenannte Schockanrufe wurden in der Region 10 um Ingolstadt gemeldet. Die Kriminalpolizei warnt und gibt Tipps.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt warnt vor der Betrugsmasche „Schockanruf“, da es jüngst zahlreiche versuchte Betrugsfälle in der Region gab. Am 9. Januar kam es in der Region 10 wieder vermehrt zu versuchten Betrugsfällen. Obwohl es in keinem Fall zu einer Geldübergabe kam, warnt die Kriminalpolizei Ingolstadt.

Tipps bei Schockanrufen 1 / 6 Zurück Vorwärts Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit!

Der Anrufer macht Druck? Das ist Teil der Masche. Legen Sie einfach auf.

Die echte Polizei oder Staatsanwaltschaft fordert niemals Vermögen von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!

Verwandte fordern sofortige finanzielle Hilfe? Seien Sie misstrauisch und kontaktieren Sie diese!

Übergeben Sie nie Geld oder Schmuck an Unbekannte!

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder Ihnen nahe stehenden Personen.

Im Laufe des Tages versuchten unbekannte Tatverdächtige in rund 40 Fällen durch Schockanrufe Menschen um ihr Vermögen zu bringen. Unter der Legende, das Kind hätte einen schweren Verkehrsunfall verursacht, weshalb nun eine Kaution fällig wäre, wollten sie sich das Vertrauen ihrer Opfer erschleichen. Glücklicherweise ohne Erfolg.

Da ein Ende der Betrugsversuche nicht in Sicht ist, gibt die Polizei wieder Präventionstipps. Weitere Informationen finden Betroffene und alle Interessierte im Internet. Der Link zur „Leg auf“-Kampagne und weiteren Präventionshinweisen des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord unter www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/senioren/006490/index.html. Außerdem der Link zur Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/. (AZ)