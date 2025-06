Polizei zieht zwei betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr

Am Donnerstagabend konnten in der Münchener Straße in Ingolstadt zwei alkoholisierte Autofahrer durch Beamte der Polizeiinspektion Ingolstadt kontrolliert werden.

Ein 39-jähriger Mann aus Spenge wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest konnte ein Wert von fast einem Promille festgestellt werden, berichtet die Polizei. Auf der Dienststelle wurde im Anschluss ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt. Den Mann erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Wenige Minuten später wurde eine 54-jährige Frau einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Fahrerin aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Es brauchte mehrere Versuche bis ein freiwilliger Atemalkoholtest ein Ergebnis von über 1,1 Promille erbrachte. Bei der Fahrzeugführerin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

In beiden Fällen wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden. (AZ)