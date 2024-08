Polizeibekannter Ladendieb steckt jede Menge Kosmetika ein

Am Dienstagnachmittag gegen 17.45 Uhr konnten in einem Drogeriemarkt an der Eriagstraße in Ingolstadt ein Mann, eine Frau und zwei Mädchen im Alter von etwa 10 und 13 Jahren dabei beobachtet werden, wie sie unter anderem Kosmetikartikel, Spirituosen und Spielzeug in eine Tasche packten, das Geschäft verließen und flüchteten.

Bei dem Mann aus Ingolstadt wurde das Diebesgut gefunden

Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte eine Streifenbesetzung der Polizei den Mann, einen 46-jährigen Ingolstädter, in der Nähe des Tatorts festnehmen. Seinen bislang unbekannten Begleiterinnen ist allerdings die Flucht gelungen. Bei dem 46-Jährigen konnten die gestohlenen Waren mit einem Wert von über 700 Euro sichergestellt werden.

Der Mann war seit Anfang Juli mehrfach mit verschiedenen Delikten, hauptsächlich jedoch mit Ladendiebstahl, aufgefallen, weshalb gegen ihn bereits ermittelt wird. Inzwischen sitzt er in Untersuchungshaft. (AZ)