Porträt: Bruder Martin aus Ingolstadt lebt ein Leben für die Ausgegrenzten

Plus Wenn es um die Unterstützung von Obdach- und Wohnungslosen geht, ist Bruder Martin in Ingolstadt seit Jahren eine feste Größe. Auch nach 44 Jahren Ordensjahren fühlt er sich den franziskanischen Idealen verpflichtet.

Kein Privatbesitz, ein Leben in Armut, bedingungslose Solidarität mit den Ausgegrenzten: Die Werte des heiligen Franz von Assisi – Namenspatron des aktuellen Papst Franziskus – scheinen in der heutigen Zeit von unbegrenztem Konsum aus der Zeit gefallen. Und doch übt das Lebensideal des italienischen Ordensgründers aus dem Hochmittelalter noch immer einen großen Einfluss auf manche Menschen aus. Martin Bernis Leben etwa hat die Beschäftigung mit Franz von Assisi von Grund auf verändert.