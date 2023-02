Premiere von "Peter Pan": Definitiv kein Kindertheater

Plus Mit der Inszenierung des Musicals am Stadttheater Ingolstadt zeigt Regisseur Ekat Cordes eine ganz andere Version der Geschichte – und die ist nichts für schwache Nerven.

Auch wenn man sich bei der Ingolstädter Inszenierung des Musicals „Peter Pan“ optisch und akustisch manchmal im Weihnachtsstück wähnt – das hier ist definitiv kein Kindertheater. Wie die literarische Vorlage von James Matthew Barrie ja auch nie als Kinderbuch gedacht war und der fliegende Junge im Blätterkostüm nur dank Disney zur Identifikationsfigur für ein junges Publikum verharmlost wurde. Adaptionen des Stoffs gibt es seit der Erstfassung aus dem Jahr 1904 so einige, gegen die Ingolstädter Fassung sind alle gegenwärtig auf deutschen Bühnen gezeigten Versionen handelsüblich-harmlose Singspiele.