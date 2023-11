Pro-Palästina Schmierereien an Supermarktwand

Unbekannte haben Parolen in Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt an die Wand eines Verprauchermarkts geschmiert. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an der Außenfassade eines Verbrauchermarktes in der Lena-Christ-Straße in Ingolstadt Schmierschriften angebracht. Die Schriftzüge haben pro-palästinensischen Inhalt, berichtet die Polizei. Die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt hat in diesem Fall die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0841/93430 zu melden. (AZ)