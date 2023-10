Zwischen München und Nürnberg fallen immer wieder Züge aus

Wer mit der Bahn zwischen Nürnberg und München unterwegs ist, der braucht zurzeit gute Nerven. Regelmäßig fallen Züge aus, die Bahn gibt dem Hersteller die Schuld.

Die Strecke zwischen München und Nürnberg mit Halt in Ingolstadt ist eigentlich eine Vorzeigestrecke der Bahn. Der Expresszug RE1 braucht gerade mal eineinhalb Stunden für die 171 Kilometer zwischen den beiden größten bayerischen Städten. Lange hatte die Bahn damit geworben, dass es hier den schnellsten Regionalverkehr Deutschlands gibt.

Der Regionalexpress fährt mit bis zu 190 km/h zwischen Nürnberg und München

Seit die Strecke Ulm–Wendlingen in Betrieb ist, ist der München-Nürnberg-Express zwar auf Platz zwei gerutscht, dennoch rauschen die Züge mit bis zu 190 Kilometern pro Stunde durch die Hallertau und das Altmühltal. Vorausgesetzt, sie sind pünktlich oder fahren überhaupt. Denn das ist bereits seit Monaten ziemlich selten der Fall.

Die Strecke zwischen München und Nürnberg mit Halt in Ingolstadt ist eine der schnellsten Nahverkehrsstrecken in Deutschland. Allerdings gibt es gerade Probleme mit den Zügen von Skoda. Die Folge sind Zugausfälle und Fahrplanänderungen, von denen auch Fahrgäste, die in Ingolstadt ein- oder aussteigen wollen, betroffen sind. Foto: Luzia Grasser

Der Zug um 17.10 Uhr von Nürnberg nach München: kommt fast 40 Minuten später an. Der um 18.08 Uhr: fällt aus. Genauso wie der um 20.06 Uhr. In der Gegenrichtung sieht es auch nicht besser aus. Egal, ob um 18.01 Uhr oder um 20.03 Uhr: Beide Verbindungen zwischen München und Nürnberg sind gestrichen. Das war am Montag. Am Dienstag ging es ähnlich weiter.

Probleme mit Zügen von Skoda führen zu Zugausfällen zwischen Nürnberg und München

Wer zurzeit öfter auf dieser Strecke unterwegs ist, braucht viel Zeit und gute Nerven. Als Grund für die häufigen Zugausfälle und Fahrplanänderungen gibt die Bahn eine "eingeschränkte Fahrzeugverfügbarkeit" an. Dahinter stecken massive Probleme mit den Zügen des Herstellers Skoda, die auf dieser Strecke eingesetzt werden. Die Bahn spricht von "technischen Mängeln an den Lokomotiven und den Wagen, für die überwiegend der Hersteller die Verantwortung trägt". Laut Bahn konnten Skoda und weitere Lieferanten einige Probleme bereits beseitigen, doch inzwischen sind offenbar neue Mängel aufgetaucht.

Die Bahn hat aufgrund dessen die Zahl der Skoda-Züge auf der Strecke zwischen Nürnberg und München deutlich reduziert. Zu spüren bekommen das Reisende und Pendler, weil die Züge unpünktlich sind, sie auf einen Schienenersatzverkehr ausweichen müssen oder die Fahrt komplett ausfällt. Denn aktuell fahren täglich nur noch drei statt sechs Züge des Herstellers auf der Strecke. Zwei davon durchgehend und im Zweistundentakt und einer als Pendelzug zwischen Ingolstadt und Nürnberg.

Konventionelle Doppelstockzüge können nicht zwischen Ingolstadt und Nürnberg eingesetzt werden

Bei allen übrigen Verbindungen setzt die Bahn konventionelle Doppelstockzüge. Dabei gibt es allerdings zwei Probleme. Zum einen sind diese Züge langsamer unterwegs, zum anderen können sie nicht zwischen Ingolstadt und Nürnberg eingesetzt werden. Fahrgäste müssen deshalb in Ingolstadt umsteigen.

Die Probleme sind nicht neu, schon seit vielen Monaten gibt es Ärger mit den Skoda-Zügen. Seit August gibt es deshalb für die Wochenenden und an Feiertagen ein erweitertes Ersatzkonzept. Dabei verkehren zwei Skoda-Züge über die Schnellfahrstrecke im Zweistundentakt als durchgehende Expressverbindungen zwischen Nürnberg und München. Für die übrigen Verbindungen werden in einem zusätzlichen Zweistundentakt konventionelle Doppelstockzüge als direkte Verbindungen über das Altmühltal mit einer Fahrzeit von unter zweieinhalb Stunden eingesetzt.

Zudem fährt die S5 der S-Bahn Nürnberg auch an Wochenenden im Zweistundentakt nach Allersberg. Hinzu kommt ein Schienenersatzverkehr zwischen Kinding und Allersberg sowie zwischen Kinding und Ingolstadt. Er soll die ausfallenden Skoda-Züge kompensieren.

"Gemeinsam mit dem Hersteller arbeitet DB Regio mit Hochdruck daran, die Mängel schnellstmöglich zu beheben", betont eine Sprecherin der Bahn. Solange das nicht der Fall ist, müssen Bahnkunden noch öfter einen Blick in die aktuelle Reiseauskunft der Bahn werfen.