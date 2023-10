Ingolstadt

Prozess: Enkeltrickbetrüger muss fünf Jahre ins Gefängnis

Am Landgericht Ingolstadt wurde ein Mann wegen Betrugs zu fünf Jahren Haft verurteilt.

Plus Ein Mann musste sich in Ingolstadt vor dem Landgericht verantworten, weil er bei einer verbreiteten Betrugsmasche mitgemacht und Senioren Geld abgenommen hat.

Kurzer Prozess: Nach eintägiger Verhandlung hat das Ingolstädter Landgericht am Mittwoch einen 61-Jährigen zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Er war Teil einer Bande, die mit Schockanrufen Senioren um ihre Ersparnisse gebracht hat. Unter den Opfern: ein 86 Jahre alter Mann aus Eichstätt. Der Angeklagte hat eingeräumt, als Abholer tätig gewesen zu sein.

Man möchte meinen, dass sich die Masche mittlerweile herumgesprochen hat: Hintermänner, die üblicherweise im Ausland sitzen, geben sich am Telefon als Polizeibeamte oder Staatsanwälte aus und erzählen den Angerufenen, ein naher Verwandter hätte einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Deshalb müsse er nun ins Gefängnis - es sei denn, es werde eine hohe Kaution hinterlegt. Dies ist zwar frei erfunden. Dennoch gelingt es den Anrufern immer wieder, ihre Opfer so unter Druck zu setzen, dass sie Bargeld, Gold und Schmuck aushändigen. Bei den sechs Taten im Frühjahr dieses Jahres, an denen der Angeklagte beteiligt war, hat die Bande laut Anklage innerhalb von drei Wochen über 350.000 Euro erbeutet. Die Opfer aus dem gesamten Bundesgebiet waren allesamt Senioren, zwischen 74 und 88 Jahre alt.

