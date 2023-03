Prozess um Missbrauch: Mutter des mutmaßlichen Opfers sagt aus

Ein Mädchen aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen soll vergewaltigt worden sein. Wie sich die Zwölfjährige ihrer Mutter anvertraute.

Es gibt Sätze, die ein Leben verändern. Sind sie einmal ausgesprochen, ist danach nichts mehr, wie es vorher war. So einen Satz soll die zwölfjährige Nora* am 23. Juli 2017 in ihrem Kinderzimmer im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen zu ihrer Mutter gesagt haben. "Mama, der Thomas* hat mich vergewaltigt." Die Mutter traute ihren Ohren nicht, fragte nach, ob Nora sich auch sicher sei. Ob sie wisse, wovon sie da rede. Ermahnte die Tochter, dass man damit keine Scherze mache. Doch das Mädchen scherzte nicht und flehte: "Mama, du musst mir glauben! Letzte Nacht war er wieder bei mir oben." So erzählt es die heute 39-jährige Mutter am Donnerstag im Zeugenstand am Ingolstädter Landgericht. Thomas, das war damals ihr Lebensgefährte. Ihm wird vorgeworfen, seine Stieftochter 2016/2017 mehrfach schwer sexuell missbraucht zu haben. Er selbst streitet dies ab.

Bereits zum zweiten Mal muss die Frau diese Geschichte erzählen. Der Fall wurde vor zwei Jahren schon einmal verhandelt, der Angeklagte wurde zu einer Haftstrafe von acht Jahren verurteilt. Aber der Bundesgerichtshof hob das Urteil auf mit der Begründung, die Beweiswürdigung sei "durchgreifend rechtsfehlerhaft" gewesen. So kämpft sich die 39-Jährige erneut durch ihre Aussage und schildert weiter, was sich an jenem Tag zugetragen habe:

Missbrauch: Angeklagter soll Tat vor Mutter gestanden haben

Nachdem ihre Tochter sich ihr anvertraut hatte, habe sie das Mädchen ins Auto gepackt und sei zu ihrem Vater, Noras Opa, gefahren. Thomas sei kurze Zeit später nachgekommen. Er sei aufgeregt gewesen, immer hin und her gegangen und habe dabei wiederholt beteuert, es tue ihm alles so leid, der Alkohol sei schuld. Wie die Mutter vor Gericht erklärt, sei Thomas am Abend zuvor bei einem Motorradtreffen in der Nachbarschaft gewesen und mit "ordentlich Promille" heim gekommen. Bei Feiern habe er gerne mal etwas mehr getrunken, sagt die 39-Jährige.

Schließlich fuhren Nora, ihre Mutter und ihr Großvater in die Notaufnahme. Eine genitale Untersuchung habe nicht stattgefunden, ihre Tochter habe nicht im Krankenhaus bleiben wollen, erklärt die Zeugin. Thomas habe dann sofort aus dem Haus ausziehen müssen, kam zuerst bei seinem Bruder, danach bei Freunden unter. Anzeige erstatten wollte Nora damals noch nicht.

Wie die 39-Jährige erzählt, folgten Gespräche bei Beratungsstellen, mit Psychologen, Ärzten, Therapeuten und eine Mutter-Kind-Kur im Sommer 2018, in der die Tochter dann doch den Wunsch äußerte, zur Polizei gehen zu wollen. Bis heute kann die 39-Jährige nicht fassen, dass sie von alldem nichts mitbekommen hat, dass ihre Tochter nicht eher etwas gesagt hat. Vor Gericht nennt sie sich immer wieder "eine schlechte Mutter".

Landgericht Ingolstadt: Mädchen sagte unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus

Den Angeklagten kennengelernt habe sie im Mai 2011, sagt die Frau. Ende des Jahres sei er bei ihr eingezogen. Zu Beginn sei die Beziehung harmonisch gewesen, auch die zwischen Tochter und Stiefvater. 2013 kam der gemeinsame Sohn zur Welt - zu dieser Zeit sei schon viel gestritten worden, sagt sie. Trotzdem hielt sie an der Partnerschaft fest. Ein Urlaub am Gardasee 2016 sollte Klarheit bringen. Da der Urlaub schön war, blieb das Paar zusammen. Für eine Person muss der Campingurlaub allerdings alles andere als schön gewesen sein. Auf der Fahrt und im Wohnwagen soll der Angeklagte Nora zum ersten Mal "angefasst haben". So erzählt es das Mädchen später.

Die inzwischen 17-Jährige sagte ebenfalls am Donnerstag aus, jedoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Auch das Video mit ihrer Vernehmung durch den Ermittlungsrichter wurde ohne Zuschauerinnen und Zuschauer gezeigt. Nächste Woche wird der Prozess fortgesetzt. (* Namen von der Redaktion geändert)