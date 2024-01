Publikum feiert begeistert Premiere von Ingolstadts "Cabaret"

Plus Im Ingolstädter Stadttheater fand die Premiere des Musicals "Cabaret" statt. Ein plakatives Bekenntnis gegen Rassismus und Faschismus.

Der Kunde ist König und das Publikum hat immer recht. Demzufolge und gemessen an der Begeisterung der Premierengäste ist die Inszenierung des Musicals „Cabaret“, die jetzt am Stadttheater Ingolstadt über die Bühne ging, ein voller Erfolg.

Sehr lange bevor die Berlin-Babylon-Begeisterung durchs Land schwappte, hatte die Verfilmung von „Cabaret“ aus dem Jahr 1972 des sechs Jahre zuvor uraufgeführten Musicals von Joe Masteroff den wilden 20ern und ihrem Abgesang schon ein Denkmal gesetzt.