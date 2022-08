Quirin Birzer ist der Ingolstädter Jazzförderpreisträger

Der 20-jährige Quirin Birzer hatte im Alter von zwei Jahren zum ersten Mal Sticks in der Hand. Heute studiert er Jazz-Schlagzeug in München.

Quirin Birzer ist der diesjährige Jazzförderpreisträger der Stadt Ingolstadt. Eine Jury hatte den 20-Jährigen ausgewählt. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert.

Quirin Birzer saß mit zwei Jahren zum ersten Mal am Schlagzeug

Mit zwei Jahren hatte Quirin Birzer zum ersten Mal Sticks in der Hand, zum vierten Geburtstag bekam er dann sein erstes eigenes Schlagzeug geschenkt. Von da an bekam er Schlagzeug- und Blockflötenunterricht. Ab der ersten Klasse wurde er zudem am Tenorhorn unterrichtet. Wenig später spielte er dann auch noch Tuba und Klavier. Als Quirin Birzer 2012 aufs Eichstätter Gabrieli-Gymnasium kam, wurde er Schlagzeuger der Schul-Big-Band. An der Schule wirkte Birzer in verschiedenen Ensembles mit und begann, für diese zu arrangieren und zu komponieren.

Quirin Birzer spielte in verschiedenen Jazz-Formationen

2016 lernte er Maxim Burtsev und Jakob Jäger kennen und gründete mit ihnen ein Klaviertrio namens Trialog (früher Convinience Trio). Zusammen waren sie auch Mitglieder der JazzJuniors und später des Landes-Jugendjazzorchester Bayern, wo sie heute als Rhythmusgruppe in der Konzertbesetzung spielen. Mit diesem Trio konnte Quirin Birzer zweimal in Folge (2016, 2018) den Wettbewerb Jugend Jazzt in Bayern gewinnen und Bayern jeweils im folgenden Jahr (2017, 2019) auf Bundesebene bei der Bundesbegegnung Jugend Jazzt vertreten.





In der elften Klasse (2019) gründete Quirin Birzer die Brass-Formation Blechhilfswerk, für die er moderne Arrangements von Blasmusik, Popmusik oder eigene Kompositionen schreibt und in der er Tuba spielt. Im Jahr darauf gründete er zusammen mit Malik Diao und Josef Heindl das Lighthouse Trio, einem Jazztrio, dass eher im Nordic-Jazz beziehungsweise im eigens erfundenen Genre des „SoftPopJazz“ zuhause ist. Über diese Bands hinaus ist Birzer als Schlagzeuger, Tubist, Pianist und Posaunist in diversen kleineren und größeren Projekten tätig. Zusätzlich produziert er eigene Musik für Werbe-Content und ist als Kirchenmusiker sowie als Sessionmusiker für andere Künstler/-innen tätig.

Birzer studiert in München Schulmusik

Seit 2020 studiert Quirin Birzer Schulmusik mit Hauptfach Jazz-Schlagzeug an der Musikhochschule in München.

Dieses Jahr startet er zusammen mit seinem Freund und Musikerkollegen Clemens Heiß ein neues Festival, das Oaktown Brass Festival, bei dem Musikerinnen und Musiker und Bands aus allen Ecken der Blasmusik kommen – von Tanzlmusi über Bigbands bis hin zu Technoprojekten. (AZ)