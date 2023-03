Ingolstadt

11:30 Uhr

Quiz zur Donautherme: Kennen Sie sich aus?

Otti Otter ist das Maskottchen der neuen Donautherme in Ingolstadt.

Das Wonnemar in Ingolstadt ist längst Geschichte. Dafür eröffnet nun die Donautherme. In der Zwischenzeit ist viel geschehen. Was wissen Sie darüber?

Das Ingolstädter Wonnemar ist bereits seit einigen Jahren geschlossen. Nun eröffnet endlich dessen Nachfolgerin, die Donautherme. Dazwischen lagen so einige Komplikationen: eine Insolvenz, ein Betreiberwechsel, eine lange Baustellenphase und mehrere verschobene Starttermine. Wissenstest und Ratespiel: Was wissen Sie über die Ingolstädter Therme? Was wissen Sie darüber? In unserem Quiz können Sie ihr Wissen rund um das Ingolstädter Erlebnisbad auf die Probe stellen - und auch ein wenig raten. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Lesen Sie dazu auch Ingolstadt Plus Interaktiver Rundgang durch die neue Donautherme: Das erwartet die Badegäste

