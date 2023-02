Radfahrer bei Unfall lebensbedrohlich verletzt

Ohne auf den Verkehr zu achten ein ein Radfahrer in Ingolstadt eine Straße überqueren wollen. Dabei übersah er ein Auto und es krachte.

Schwerwiegende Folgen hatte ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Pedelec Fahrer am Freitag gegen Mittag in Ingolstadt-Kothau. Wie die Polizei meldet war ein 83-jähriger Ingolstädter mit seinem Pedelec von Kothau kommend in Richtung Salierstraße unterwegs. An der Einmündung zur Salierstraße überquerte er diese, ohne auf den Verkehr zu achten, um vermutlich auf den dort verlaufenden Radweg zu gelangen.

Hierbei übersah der Radfahrer den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 61-jährigen Geisenfelders, der die Salierstraße in Richtung Autobahnbrücke befuhr. Der Radfahrer wurde frontal vom Pkw erfasst und auf die Windschutzscheibe geschleudert. Hierbei zog sich der Radfahrer lebensbedrohliche Verletzungen zu und musste an der Unfallstelle reanimiert werden.

Schwer verletzt wurde er ins Krankenhaus gebracht. Einen Helm hatte der Pedelec Fahrer nicht getragen. Der Pkw wurde bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt und wurde abgeschleppt. Am Pedelec entstand nur geringer Schaden. Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Die Salierstraße musste fürrund eine Stunde für die Unfallaufnahme gesperrt werden. Vor Ort war die Berufsfeuerwehr Ingolstadt eingesetzt. (AZ)