Radler fährt vierjähriges Kind an - und lügt den Vater an

Am Samstagabend gegen 18.35 Uhr war ein unbekannter Radfahrer an der Furtwänglerstraße in Ingolstadt unterwegs. Als der Mann an einer Familie vorbeifahren wollte, die dort zu Fuß ging, stieß er aus unbekannter Ursache gegen ein vierjähriges Kind.

Ein unbekannter Radfahrer hat in Ingolstadt ein Kind angefahren

Das Kind stürzte nach dem Zusammenstoß zu Boden und erlitt dadurch leichte Verletzungen. Eine ärztliche Behandlung war nach Angaben der Polizei allerdings nicht notwendig. Der Fahrradfahrer gab gegenüber dem Vater des Kindes an, den Notruf verständigt zu haben. Diese Behauptung stellte sich nach wenigen Minuten jedoch als falsch heraus und der Fahrradfahrer fuhr davon, ohne sich weiter zu kümmern.

Das Fahrrad war schwarz und hatte einen gelben Markenaufkleber. Der Fahrradfahrer mittleren Alters trug eine schwarze Franzosenkappe und sprach mit russischem Akzent. Hinweise auf den Radler nimmt die Verkehrspolizei Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/9343-4410 entgegen. (AZ)