Radfahrer flüchtet nach Unfall - 80-Jähriger verletzt

Erst jetzt wurde der Polizei eine Verkehrsunfallflucht gemeldet, die sich bereits am Montagabend gegen 18.30 Uhr im Bereich der Münchener Straße/Apianstraße in Ingolstadt ereignet hat. Ein 80-Jähriger fuhr mit seinem dreirädrigen Pedelec die Münchener Straße stadtauswärts und überquerte bei Grünlicht die Einmündung zur Apianstraße. Ein aus der Apianstraße kommender Fahrradfahrer wollte zum gleichen Zeitpunkt offensichtlich bei Rot die Münchener Straße geradeaus überqueren und es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrradfahrer. Der 80-Jährige stürzte und verletzte sich dabei an der Hand, der unbekannte Fahrradfahrer entfernte sich stadteinwärts von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Bei dem Flüchtigen handelte es sich um einen etwa 70 Jahre alten Mann mit kräftiger Statur, zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, er war mit einem älteren Fahrrad mit Korb auf dem Gepäckträger unterwegs, berichtet die Polizei. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise auf den flüchtigen Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 mit der Polizeiinspektion Ingolstadt in Verbindung zu setzen. (AZ)

