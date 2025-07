Radfahrer ohne Helm stürzt und verletzt sich schwer

Am Dienstag gegen 12.45 Uhr fuhr ein 66-jähriger Ingolstädter mit seinem Fahrrad von dem rechts befindlichen Gehweg der Hindenburgstraße verbotswidrig in den Geschichtstunnel am Nordbahnhof. Zu diesem Zeitpunkt stand ein 16-jähriger Ingolstädter mit seinem Pedelec bereits im Tunnel. In allen Tunneln am Nordbahnhof ist das Radfahren verboten und nur für den Fußgängerverkehr erlaubt. Der Radfahrer fuhr auf den stehenden Pedelec-Fahrer auf und stürzte zu Boden. Hierbei verletzte sich dieser schwer, teilt die Polizei mit. Zum Unfallzeitpunkt trug er keinen Helm. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Jugendliche blieb unverletzt. Ein Fahrradhelm hätte hier die schweren Verletzungen verhindern können, so die Polizei. (AZ)

