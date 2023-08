Radfahrer stürzt mit 1,7 Promille Alkohol im Blut

In Ingolstadt ist ein 52-jähriger Radfahrer gestürzt und verletzte sich. Die Polizei stellte schnell fest, warum er nicht mehr fahrtüchtig war.

Ein 52-Jähriger aus Ingolstadt fuhr am Mittwoch gegen 21 Uhr mit seinem Mountainbike auf dem Radweg der Glacisbrücke in Richtung Südliche Ringstraße und stürzte dabei. Bei dem Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu, berichtet die Polizei. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 52-Jährige stark unter Alkoholeinfluss stand, der Alkotest zeigte 1,7 Promille an. Der Radfahrer wurde zur ärztlichen Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Ingolstädter Krankenhaus gebracht. Dort konnte dann auch die Blutentnahme bei dem 52-Jährigen, auf den ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zukommt, durchgeführt werden. (AZ)