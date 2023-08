Radfahrer verletzt sich bei Zusammenstoß mit Auto

Ein 41-jähriger Radfahrer wollte in Ingolstadt einen Gehweg überqueren, als er dem Wagen einer 69-jährigen Autofahrerin aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen kollidierte.

Ein 41-Jähriger aus Ingolstadt überquerte am Dienstag gegen 9.40 Uhr mit seinem Fahrrad die Schultheißstraße in Ingolstadt im Bereich der Einmündung zur Straße Am Dachsberg. Er fuhr vom angrenzenden Grundstück eines Cafes kommend über den Gehweg auf die Fahrbahn in Richtung Am Dachsberg, um die Schultheißstraße auf dem Fußgängerüberweg zu überqueren, als er mit der von rechts kommenden 69-Jährigen aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, die mit ihrem Auto den Einmündungsbereich geradeaus in Richtung Audi-Ring überqueren wollte, zusammenstieß.

Der Radfahrer stürzte, nachdem das Auto sein Fahrrad am Hinterreifen erfasst hatte. Der leicht verletzte Radfahrer wurde zur ambulanten Behandlung in ein Ingolstädter Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt circa 3000 Euro, berichtet die Polizei. (AZ)