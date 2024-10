Radfahrer wird bei Unfall auf Motorhaube geschleudert

Ein 23-jähriger Radfahrer aus Neuburg wurde Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Bürgermeister-Sing-Straße verletzt. Gegen 15 Uhr fuhr ein 64-jähriger Autofahrer aus Neuburg die Bürgermeister-Sing-Straße in östliche Richtung entlang. Der 23-jährige Radfahrer war zu dieser Zeit verbotswidrig auf dem dortigen Gehweg unterwegs und wechselte unvermittelt auf die Fahrbahn. Trotz eingeleiteter Vollbremsung konnte der 64-Jährige einen Zusammenstoß nicht verhindern, berichtet die Polizei. Der 23-Jährige wurde nach dem Aufprall auf die Motorhaube und gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Er zog sich dabei mittelschwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den 23-Jährigen in die Klinik Neuburg. Der 64-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro. (AZ)

