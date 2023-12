Radfahrer wird bei Unfall auf Straße geschleudert

Eine 32-jährige Autofahrerin hat in Ingolstadt beim Abbiegen einen 51-jährigen Radler übersehen. Es kam zum Unfall, der Radfahrer wurde verletzt.

Ein Leichtverletzter und rund 1000 Euro Sachschaden waren die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag im Stadtgebiet Ingolstadt. Eine 32-jährige Autofahrerin aus Ingolstadt bog von der Gutenbergstraße nach rechts in die Regensburger Straße ab, teilt die Polizei mit. Hierbei übersah sie einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Radfahrer, der ordnungsgemäß den rechten Radweg stadteinwärts benutzte. Das Auto erfasste den 51-jährigen Ingolstädter mit der linken Frontseite. Durch den Anstoß wurde er auf die Fahrbahn geschleudert, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle konnte er die Weiterfahrt antreten. An beiden Fahrzeugen war lediglich geringer Sachschaden entstanden. (AZ)