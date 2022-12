Radfahrer wird bei Unfall in Ingolstadt über Motorhaube geschleudert

Bei einem Unfall in Ingolstadt wird ein Radfahrer schwer verletzt. Der 14-Jährige war ohne Beleuchtung unterwegs.

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall in Ingolstadt über ein Auto geschleudert worden. Das teilte die Polizei mit. Am Samstagabend, gegen 21.15 Uhr, kam es in Ingolstadt in Friedrichshofen in der Ochsenmühlstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 14-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde.

Eine 21-jährige Angestellte aus dem Landkreis Eichstätt fuhr mit ihrem Auto in der Ochsenmühlstraße von Gerolfing kommend in Richtung Friedrichshofen. Etwa auf Höhe vom Fort Hartmann waren zu dieser Zeit zwei Radfahrer mit ihren Fahrrädern in derselben Richtung unterwegs, die aufgrund des verschneiten Radweges die Fahrbahn benutzten. Zu allem Unglück fuhr dabei der 14-jährige Ingolstädter auch noch neben seiner 15-jährigen Begleitung her.

Da die Fahrräder unbeleuchtet waren, erkannte die von hinten kommende Autofahrerin diese Situation zu spät und erfasste den 14-jährigen Radfahrer frontal mit ihrer rechten Fahrzeugseite. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Radfahrer auf die Motorhaube geschleudert, stieß mit seinem Kopf gegen die Windschutzscheibe und wurde anschließend zusammen mit seinem Fahrrad nach rechts von der Fahrbahn geschleudert, wo er schwer verletzt im Grünstreifen liegen blieb.

Die zweite Radfahrerin wurde vom Autonicht erfasst und blieb unverletzt. Mit diversen Frakturen und Prellungen, die jedoch zum Glück nicht lebensbedrohliche waren, wurde der Radfahrer vom BRK in ein Krankenhaus gebracht. Das nicht mehr fahrbereite Auto wurde mit dem Fahrrad zusammen abgeschleppt. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beläuft sich auf gut 8000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden, was jedoch um diese Uhrzeit nicht zu nennenswerten Beeinträchtigungen führte. (AZ)