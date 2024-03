Radlader überschlägt sich auf der A 9

Auf der A 9 bei Ingolstadt geriet ein Pick-Up ins Schleudern und prallte schließlich gegen die Leitplanke. Wie das passiert ist.

Ein 29-jähriger aus dem Landkreis Donau-Ries fuhr am Donnerstag gegen 10.30 Uhr auf der A 9 in Richtung Nürnberg. Kurz vor der Anschlussstelle Ingolstadt-Nord geriet sein Fahrzeuggespann, er führte einen Pick-Up mit einem Zwei-Achs-Anhänger auf dem ein Radlader geladen war, ins Schlingern. Der Anhänger überschlug und löste sich dabei vom Zugfahrzeug, teilt die Polizei mit. Daraufhin kam der Pick-Up nach links und fuhr mit der Front gegen die Leitplanke. Der Anhänger kam auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stillstand, mit den Rädern nach oben und teilweise auf dem Radlader liegend. Es entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro. Der Anhänger war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Zur Bergung mussten der mittlere und der linke Fahrstreifen gesperrt werden. Der Verkehr staute sich teilweise bis zur Anschlussstelle Manching, also über fünf Kilometer, zurück. Kurz nach 12 Uhr hatte sich der Stau aufgelöst. (AZ)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10