Radler fährt gegen Stromkabel: 64-Jähriger wird verletzt

Ein Radfahrer war in Ingolstadt bei Dunkelheit gegen ein Stromkabel gefahren, das über den Radweg hing. Er kam verletzt ins Krankenhaus.

Am Sonntagabend gegen 21.20 Uhr war ein 64-jähriger Ingolstädter mit seinem Fahrrad auf dem Radweg an der Lindberghstraße unterwegs. Wegen Bauarbeiten war hier ein Stromkabel über den Radweg gespannt, das an zwei gegenüberstehenden Bäumen befestigt war. Einer der Äste konnte das Gewicht des Kabels laut Polizei allerdings nicht tragen und brach herunter. Das Stromkabel hing deshalb nur noch auf einer Höhe von rund 1,70 Meter.

Der Mann krachte in Ingolstadt mit dem Kopf gegen das Stromkabel

Aufgrund der Dunkelheit konnte der Radler das Kabel nicht erkennen und krachte mit dem Kopf dagegen. Der Mann wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines Verantwortlichen eingeleitet. Mit einer Leiter wurde die Verkehrsgefahr provisorisch beseitigt. (AZ)