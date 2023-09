Radler fährt Kleinkind an und flüchtet

In Innenhof einer Wohnanlage in Ingolstadt hat ein älterer Mann ein 1,5-jähriges Kind mit dem Rad umgefahren. Anstatt sich zu kümmern, fuhr er weg.

Ein Kleinkind zog sich bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend in Ingolstadt leichte Verletzungen zu. Gegen 18.20 Uhr befand sich der 1,5-Jährige aus Ingolstadt zusammen mit seiner Mutter auf dem Fußweg innerhalb einer Wohnanlage in der Leharstraße, als ein bislang unbekannter Fahrradfahrer in den Innenhof der Wohnanlage fuhr und dabei gegen das Kind fuhr. Beide stürzten zu Boden und der Fahrradfahrer fiel auf das Kind, berichtet die Polizei. Als die Mutter zu Hilfe eilte, stand der Fahrradfahrer wieder auf, setzte sich auf sein Fahrrad und fuhr davon, ohne sich weiter zu kümmern. Der Junge zog sich leichte Verletzungen zu, eine medizinische Behandlung durch den Rettungsdienst war nicht notwendig.

Der flüchtige Fahrradfahrer war zwischen 60 und 70 Jahre alt, circa 1,75 bis 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Er hatte graue Haare und keinen Bart und trug eine Brille. Bekleidet war er mit einem hellen Polohemd und einer dunklen Hose. Er war mit einem dunklen Herrenrad unterwegs. Die Verkehrspolizei Ingolstadt nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0841/9343-4410 entgegen. (AZ)