Radler missachtet Vorfahrt und wird schwer verletzt

Am Donnerstag gegen 12.10 Uhr fuhr ein 19-jähriger Ingolstädter mit seinem Fahrrad den Radweg des Baggerweges in Richtung Glacisbrücke entlang und wollte links auf den Baggerweg einfahren. Zeitgleich war auf dem Baggerweg ein 51-jähriger Augsburger mit seinem Lastwagen im Gegenverkehr unterwegs. Beim Einfahren des Radlers in den Baggerweg kam es zum Zusammenstoß mit dem Lastwagen, berichtet die Polizei. Trotz Vollbremsung des Lastwagenfahrers konnte dieser den Unfall nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall wurde der Radler schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Einen Helm trug der Radler nicht. Das Fahrrad wurde total beschädigt und die Windschutzscheibe des Lastwagens ist gerissen. Ein Gesamtschaden von 3000 Euro ist entstanden. (AZ)

