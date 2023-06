Radler prallt gegen Baum und verletzt sich

Auf einem Radweg in Ingolstadt lag ein Baum. Ein 71-Jähriger auf dem Rad übersah ihn und stürzte. Der Senior musste ins Krankenhaus.

Auf dem Radweg durch das kleine Waldstück zwischen der Sargarderstraße und der Peisserstraße in Ingolstadt war ein 71-Jähriger aus Ingolstadt am Mittwoch kurz nach 16 Uhr in nordwestlicher Richtung in der Nähe der Liegnitzer Straße mit seinem Pedelec unterwegs.

Dabei übersah er den quer auf dem Radweg liegenden entwurzelten Baum, fuhr gegen diesen, stürzte und verletzte sich dabei. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Ingolstädter Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Fahrrad beträgt ungefähr 250 Euro, heißt es im Polizeibericht. Der nicht allzu große Baum konnte von den Polizeibeamten vom Radweg entfernt werden. (AZ)