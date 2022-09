Randale auf dem Volksfest: 33-Jähriger landet in der Haftzelle

Auf dem Ingolstädter Herbstfest hat ein Betrunkener die Polizei beschäftigt. Er wollte unbedingt aufs Volksfest, landete stattdessen aber in der Polizeizelle.

Am Samstagabend hat ein Betrunkener am Ingolstädter Volksfest mehrere Besucher angepöbelt. Als ihm daraufhin die Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes den Zutritt zum Fest verwehrten, wurde der 33-Jährige zunehmend aggressiv gegenüber den Security-Mitarbeitern und auch gegenüber den hinzugerufenen Polizisten. Deshalb sollte er in Gewahrsam kommen.

Der Mann wollte sich in Ingolstadt immer wieder aus den Griffen der Polizei lösen

Allerdings hat der Mann immer wieder versucht, sich aus den Griffen der Beamten zu lösen. Nur unter erheblichen Kraftaufwand, heißt es im Polizeibericht, konnten dem Randalierer Handschellen angelegt werden. Seinen Rausch musste er anschließend in einer Haftzelle ausschlafen. Gegen den 33-Jährigen wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (AZ)