Randale im Schnellrestaurant: Polizei muss eingreifen

Ein 28-Jähriger hat in einem Schnellrestaurant in Ingolstadt randaliert. Bei dem Einsatz wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Ein 28-Jähriger hat sich am Mittwochabend gegen 22 Uhr in einem Schnellrestaurant an der Eriagstraße in Ingolstadt einer Mitarbeiterin gegenüber ziemlich aggressiv verhalten. Deshalb rückte die Polizei an und nahm den Mann in Gewahrsam.

Bei der Randale in einem Ingolstädter Schnellrestaurant ist ein Schaden von 1000 Euro entstanden

Der Ingolstädter schlug im Kassenbereich mit einem Kartenzahlgerät in Richtung der Frau, verletzte die 37-Jährige aber nicht. Zunächst riss er das Gerät aus der Verankerung, schließlich demolierte er damit einen Monitor und verließ schimpfend und fluchend das Restaurant. Der Sachschaden an den Geräten beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Die hinzugerufenen Polizisten entdeckten den Mann auf einem nahegelegenen Parkplatz. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Beim Transport zur Polizeiinspektion verhielt sich der Mann weiterhin recht aggressiv, unter anderem schlug er um sich und bespuckte die Polizeikräfte. Ein Beamter wurde leicht verletzt. (AZ)