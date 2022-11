Randale in der Kirche: Frau wirft jede Menge Stühlen um

Eine Frau hat in einer Pfarrkirche in Ingolstadt randaliert und Stühle umgeworfen. Inzwischen ist die Frau im Krankenhaus.

Am Freitagmorgen war der Polizei in Ingolstadt eine randalierende Frau in einer Pfarrkirche im Ingolstädter Nordosten gemeldet worden. Laut einer Zeugin hat die 25-jährige Ingolstädterin gegen 8.45 Uhr die Kirche betreten und darin wahllos Stühle umgeworfen.

Eine Zeugin in Ingolstadt wurde in der Kirche wüst beleidigt

Als die Zeugin die Frau daraufhin ansprach, wurde sie wüst beleidigt sowie bedroht. Zudem holte die 25-Jährige zu einem Schlag aus, verfehlte die Zeugin jedoch. Eine weitere Zeugin, die zu Hilfe kam, wurde von der 25-Jährigen ebenso mit diversen Kraftausdrücken betitelt und bedroht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 100 Euro.

Die 25-jährige Ingolstädterin kam in ein Krankenhaus

Da sich die Ingolstädterin zur Tatzeit offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, kam sie im Anschluss in ein Krankenhaus. Gegen sie wird nun wegen versuchter Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung sowie gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt. (AZ)