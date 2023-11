Randale und Vandalismus: Ingolstädter Park wird abends geschlossen

Zuletzt hatten Jugendliche mit Feuerwerksraketen geschossen, jetzt reicht es der Stadt. Sie sperrt die kleine Grünfläche in der Ingolstädter Altstadt abends zu.

Der kleine Park liegt idyllisch in der Josef-Ponschab-Straße mitten in der Ingolstädter Innenstadt. Eingerahmt von Spitalkirche, Technischem Rathaus und dem Union-Kino. Doch diese Idylle hat offenbar nicht nur Erholungssuchende, sondern auch Randalierer angelockt. Jetzt will die Stadt einen Zaun um die Anlage bauen und sie aus Sicherheitsgründen abends schließen.

Randale und Vandalismus sind der Grund, weshalb die Grünanlage an der Josef-Ponschab-Straße in Ingolstadt umzäunt wird. Foto: Luzia Grasser

Jugendliche haben in Ingolstadt mit Böllern einen Balkon in Brand gesetzt

"Damit reagiert die Stadt auf die zunehmenden Sicherheitsstörungen aus verschiedenen Ansammlungen meist Jugendlicher und junger Erwachsener", heißt es in einer Mitteilung der Stadt Ingolstadt. Denn die zentrale, aber abseits gelegene Fläche hat sich zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt. In diesem Umfeld ist es in den vergangenen Monaten immer wieder zu Pöbeleien, Ruhestörungen und Sachbeschädigungen gekommen. Vor kurzem wurde mit einer Feuerwerksrakete ein Balkon in Brand gesetzt. Der jugendliche Täter konnte von der Polizei festgenommen werden.

Der Einsatz von Streetworkern soll in Ingolstadt intensiviert werden

Viele der bisherigen Maßnahmen hatten keine dauerhafte Wirkung gezeigt, weshalb man sich nun für diesen baulichen Schritt entschieden hat, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Doch dabei soll es nicht bleiben. Der Einsatz von Streetworkern und städtischem Sicherheitsdienst soll intensiviert werden, auch die Polizei will ihre ohnehin bereits intensivierten Streifen und Kontrollen verstärkt fortsetzen.

Dies ist das Ergebnis eines Ortstermins, zu dem Oberbürgermeister Christian Scharpf im November Stadtverwaltung und Polizeiinspektion eingeladen hatte. Dabei wurden die jüngsten Vorkommnisse ausführlich erörtert und über zusätzliche Maßnahmen gesprochen. Einig waren sich die Teilnehmer darin, dass die Situation für Anwohner, Passanten und Beschäftigte des Technischen Rathauses dringend verbessert werden müsse.

Die Stadt Ingolstadt macht beim Park von ihrem Hausrecht Gebrauch

Die Einfriedung der Parkanlage, bei der es sich nicht um eine offizielle öffentliche Parkfläche handelt, mache es leichter, vom Hausrecht Gebrauch zu machen, heißt es in der Mitteilung weiter. Zudem können die Zugänge mit Toren in den Abend- und Nachtstunden geschlossen werden - eine Maßnahme, die sich bereits im Garten an der Stadtbücherei bewährt hat. Die Bauverwaltung will diese Umzäunung zeitnah umsetzen. (AZ)

