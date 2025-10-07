Randalierer am Hauptbahnhof: Autos betroffen?

Am Montag gegen 21.45 Uhr wurde ein Randalierer am Hauptbahnhof Ingolstadt gemeldet, der gegen Fahrzeuge treten würde. Durch die Streifenbesatzung konnte ein 28-jähriger Mann im Park an der Münchener Straße angetroffen werden. Hierbei reagierte er zunächst nicht auf Ansprache und hielt zudem eine Metallstange in der Hand, teilt die Polizei mit. Ermittlungen ergaben, dass der Mann die Stange zuvor von einem Bilderrahmen gerissen hatte, der sich auf einem Gelände am Hauptbahnhof befand. Ob es zu Schäden an Fahrzeugen kam, ist bislang nicht bekannt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Hinweise zu Beschädigungen an Fahrzeugen werden bei der Polizei Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 entgegengenommen. (AZ)

