Rangierlok brennt: Bahnmitarbeiter verletzt sich

In Ingolstadt hat eine Lok gebrannt. Ursache war wohl ein technischer Defekt. Da Leitungen beschädigt wurden, sind Flüssigkeiten in die Erde gesickert.

Eine Rangierlok ist am Dienstagmittag unmittelbar vor den Werkstätten der Deutschen Bahn AG im Bereich der Martin-Hemm Straße im Ingolstädter Stadtteil Ringsee in Brand geraten. Die Werkstattmitarbeiter konnten den Brand mithilfe von etlichen Handfeuerlöschern bis zum Eintreffen der Feuerwehr in Schach halten, aber nicht komplett löschen. Ein erster Löschangriff mit zwei Atemschutztrupps, mit ausreichender Entfernung zur Oberleitung, zeigte schnell seine Wirkung, berichtet die Berufsfeuerwehr Ingolstadt. Nach der Abschaltung und Erdung der Stromleitung konnte der Löschangriff intensiviert werden.

Brand einer Lok in Ingolstadt: Umweltbehörden vor Ort

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Beamten gehen nach dem bisherigen Ermittlungsstand davon aus, dass ein Bauteil am Motor der Lok aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen hat. Dabei wurden eine Diesel- und eine Hydraulikleitung beschädigt. Die auslaufenden Flüssigkeiten konnten mithilfe von Behältern aufgefangen werden, geringe Mengen gerieten jedoch ins Erdreich. Die undichten Leitungen konnten mit einem Akkuspreizer provisorisch verschlossen werden. Bei dem Einsatz hat sich ein Bahnmitarbeiter leicht verletzt und wurde von Kollegen ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei beläuft sich der entstandene Sachschaden auf circa 100.000 Euro. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Ingolstadt sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Unsernherrn und der Stadtmitte mit insgesamt 35 Kräften. Der Notfallmanager der Bahn und die Umweltbehörden haben die Einsatzstelle übernommen. (AZ)