Raserprozess in Ingolstadt: War es fahrlässige Tötung oder Totschlag?

Plus Ein Mann rast mit mehr als 230 Stundenkilometern über die A9, ein anderer Autofahrer stirbt. Ein Gericht muss entscheiden, ob dies fahrlässig war oder vorsätzlich.

Von Tabea Huser

Schweigend sitzt der Mann im Gerichtssaal, zwischendurch legt er seinen Kopf auf den Tisch und weint. Auf seinem schwarzen T-Shirt prangt groß ein Foto seines getöteten Sohnes. Dieser starb bei einem Unfall auf der A9 im Oktober 2019. Ein Fall, der später als "Raserprozess" Schlagzeilen macht. Am Mittwoch wurden in dem Verfahren vor dem Landgericht Ingolstadt die Plädoyers gehalten. Im Raum stand die Frage: Handelt es sich in dem Fall um fahrlässige Tötung oder Totschlag? Während die Staatsanwaltschaft und die Nebenklagevertreter einen "bedingten Vorsatz" erkannten und somit Totschlag, sprach die Verteidigung des 26 Jahre alten Angeklagten von einer "unbewussten Fahrlässigkeit".

Die äußeren Umstände des Unfalls stehen fest. Denn der Fall wird bereits zum zweiten Mal in Ingolstadt verhandelt. Bei der erneuten Verhandlung am Landgericht steht der "subjektive Sachverhalt" im Fokus. Das heißt, die Kammer muss sich damit beschäftigen, ob der Mann, der aus dem Kreis Pfaffenhofen stammt, bei seiner Raserei im Oktober 2019 mit Vorsatz gehandelt hat: Nahm er billigend in Kauf, dass durch seine Fahrt andere Menschen tödlich verletzt werden könnten oder erkannte er die Gefahr des Unfalls überhaupt nicht?

