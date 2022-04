Ratsbegehren: Entscheidung über Mittelschule und Kammerspiele

Plus In Ingolstadt sind sowohl bei den Kammerspielen als auch bei der neuen Mittelschule Nordost die Standorte umstritten. Jetzt kommt es zum Bürgerentscheid.

Es ist schon lange her, dass es in Ingolstadt einen Bürgerentscheid gegeben hat. Genau 20 Jahre. Damals, im Jahr 2002, konnten die Ingolstädterinnen und Ingolstädter darüber abstimmen, ob es im Osten der Stadt ein Outlet-Center (FOC) geben soll. Das Ergebnis ist bekannt: Fast 78 Prozent der abgegebenen Stimmen haben sich damals für den Bau des FOC ausgesprochen, drei Jahre später wurde das Ingolstadt Village eröffnet.