Überfall in Ingolstadt: Auto hält an, Beifahrer entreißt Fußgänger das Handy

Am Donnerstagabend hat ein Auto neben einem Fußgänger in Ingolstadt angehalten, ihn bedroht und bestohlen. Die Polizei sucht nun nach dem Verdächtigen.

Ein 25-jähriger Mann ist am Donnerstagabend in Ingolstadt Opfer eines Straßenraubs geworden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann auf dem Fußweg neben der Salierstraße in Kothau unterwegs, als gegen 21.30 Uhr neben ihm eine dunkler Wagen anhielt. Dessen Beifahrer stieg aus, ging auf den 25-Jährigen zu, bedrohte ihn und forderte Geld.

Der Unbekannte entriss dem 25-Jährigen bei dem Raub in Ingolstadt das Handy

Als der Fußgänger ihm kein Geld gab, entriss der Unbekannte dem Mann das Handy. Anschließend stieg er wieder ins Auto, dessen Fahrer Richtung Ringsee fuhr.

Der Verdächtige ist etwa 30 Jahre alt, 1,85 Meter groß und korpulent. Nach Aussage des Opfers hatte er ein ungepflegtes Äußeres. Er trug bei der Tat eine lange, dunkle Jeans, ein T-Shirt und schwarze Sneaker mit einem weißen Nike-Emblem. Der Unbekannte sprach deutsch mit ausländischem Akzent. Zeugen des Vorfalls sollen sich bei der Polizei unter der Nummer 0841-9343-0 melden. (AZ)