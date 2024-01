Ingolstadt

vor 1 Min.

Rauch im Wohnheim: Studenten müssen ihre Wohnungen verlassen

In einem Wohnheim in Ingolstadt sind Kartons in Brand geraten, woraufhin Rauch durch die Flure zog und die Studierenden für eine Stunde ihre Zimmer verlassen mussten.

In einem Wohnheim in Ingolstadt sind am Freitag Kartons in Brand geraten. Der Rauch hat sich im Flur gesammelt, die Studierenden mussten ihre Wohnungen verlassen.

In einem Studentenwohnheim in der Ingolstädter Altstadt haben am Freitagabend gegen 20.35 Uhr Kartons im ersten Stock Feuer gefangen. Warum sie in Brand geraten sind, ist laut Feuerwehr unklar. Der Rauch sammelte sich im Flur, woraufhin eine aufmerksame Bewohnerin die Feuerwehr rief. Beim Brand im Studentenwohnheim in Ingolstadt waren 45 Feuerwehrleute im Einsatz Als die insgesamt 45Löschkräfte in der Dollstraße eintrafen, war das Feuer allerdings bereits aus. Mehrere Stockwerke und Wohnungen wurden kontrolliert, außerdem lüftete die Feuerwehr in den Stockwerken. Nach rund einer Stunde konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand. (AZ)

