Ingolstadt

vor 5 Min.

Razzia der Polizei: Verdacht auf illegales Glückspiel in Ingolstadt

Die Polizei hat in einem Vereinsheim in Ingolstadt eine Razzia wegen Illegalen Glücksspiels durchgeführt. (Symbolbild)

Die Polizei hat in einem Vereinsheim in Ingolstadt eine Razzia durchgeführt. Der Grund: Verdacht auf illegales Glücksspiel. Was die Beamtinnen und Beamten dort vorfanden.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat am Freitag in einem Vereinsheim in Ingolstadt eine Razzia wegen des Verdachts der unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels durchgeführt. Ungefähr 40 Beamtinnen und Beamte waren dabei im Einsatz. Diese stellten diverses Beweismaterial sicher, unter anderem zwei nicht zugelassene Geldspielautomaten und eine Kleinmenge Betäubungsmittel. Wie die Polizei mitteilte, ermittelte die Kriminalpolizei bereits seit mehreren Monaten gegen einen Beschuldigten, nachdem sich Hinweise zur wiederholten Durchführung illegalen Glückspiels verdichtet hatten. Vergangenen Freitag wurde schließlich in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Ingolstadt ein zuvor beim Amtsgericht Ingolstadt erwirkter Durchsuchungsbeschluss vollzogen. Gegen 21.20 Uhr gelang es den beteiligten Beamtinnen und Beamten unter Führung der Kriminalpolizei Ingolstadt und mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Nürnberg (USK) sowie der Polizeiinspektion Ingolstadt, in das Vereinsheim einzudringen. Es wurden Spielkarten und Jetons sowie zwei Spielautomaten sichergestellt, die den Tatverdacht der unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels erhärten. Razzia in Ingolstadt: Polizei findet auch Drogen Insgesamt befanden sich im Gebäude 32 Männer im Alter zwischen 25 und 60 Jahren. Zwei Gäste hatten eine kleine Menge Marihuana beziehungsweise Amphetamin bei sich. Gegen beide wird nun wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Im Rahmen des Einsatzes wurde zudem ein Polizeibeamter beleidigt, was ebenfalls strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen wird. Alle Personen wurden nach den erfolgten polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen, heißt es im Polizeibericht. An der Kontrolle am Freitag waren zusätzlich noch Mitarbeitende der Stadt Ingolstadt beteiligt. Bei der Überprüfung der derzeit geltenden Corona-Regelungen wurden zwölf Verstöße nach der Infektionsschutzmaßnamenverordnung festgestellt. Hierbei handelte es sich insbesondere um Verstöße gegen die Maskentragepflicht und Nichtbeachtung der 2G-Regelung. (nr)

