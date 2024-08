Razzia in einem Nagelstudio: Polizei trifft auf illegal Beschäftigte

Am Donnerstag hat die Polizei in einem Nagelstudio in der Ingolstädter Frühlingstraße mehrere vietnamesische Beschäftigte angetroffen, die keine Aufenthaltsgenehmigung hatten.

Wie die Polizei berichtet, wurden die Ermittler durch eine Zeugin auf das Nagelstudio aufmerksam gemacht. Daraufhin durchsuchten Beamte der Polizei am Donnerstag den Betrieb. Sie trafen dort auf die beiden vietnamesischen Firmeninhaber sowie auf sieben Personen ohne gültige Aufenthalts- und Erwerbserlaubnis. Weiter konnten sich einige - offenbar ebenfalls vietnamesische - Personen nicht ausweisen.

Insgesamt kamen neun Männer und Frauen auf die Polizeiinspektion Ingolstadt. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt hat Verfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts und der Schwarzarbeit eingeleitet.