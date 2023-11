Regenklärbecken wird eingeweiht und vorgestellt

Das Regenklärbecken Südost ist fertiggestellt. Die Ingolstädter Kommunalbetriebe zeigen das unterirdische Bauwerk, das größte ihrer Geschichte, vor Inbetriebnahme.

Die Ingolstädter Kommunalbetriebe (INKB) haben festlich die Fertigstellung des Regenklärbeckens Südost begangen. Es handelt sich um das größte Bauwerk der Unternehmensgeschichte. Bürgermeisterin und Verwaltungsratsvorsitzende der INKB, Dorothea Deneke-Stoll, und INKB-Vorstand Thomas Schwaiger übergaben im Rahmen einer kleinen Einweihungsfeier das Bauwerk seiner Bestimmung. Anschließend besichtigten sie mit den anwesenden Gästen diesen Leistungsort für Gewässerschutz und ließen sich in zehn Metern Tiefe von besonderen Klängen überraschen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Ingolstadt.

INKB-Bauleiter Wolfgang Thaller zeigte die technischen Anlagen und erklärte, wie das Regenklärbecken funktioniert. Zusammen mit dem Stauraumkanal werden darin bis zu 4000 Kubikmeter Mischwasser vorgeklärt. Auf dem Weg durch drei Kammern kann sich die mitgeführte Schmutzfracht des gesammelten Wassers absetzen. Füllt sich das Becken bei anhaltend starken Regenfällen, läuft nur das vorgeklärte Abwasser über eine Überlaufschwelle in die Donau.

Ingolstädter Kommunalbetriebe investierten 13 Millionen Euro in Becken

Für dieses Umweltschutzprojekt zum Schutz der Donau investierten die Kommunalbetriebe mehr als 13 Millionen Euro. Während der zweieinhalbjährigen Bauzeit mussten mehrere besondere Gegebenheiten und Hürden bewältigt werden. So wurden insgesamt 15.000 Kubikmeter Bodenmaterial bewegt und für die Gründungsebene des Beckens musste mehr als zwölf Meter tief gegraben werden. Neben dem Bau des Regenklärbeckens waren noch weitere Neu- und Umbauten notwendig: Verbindungskanäle, Trennbauwerk mit Wasserüberleitung ins Regenklärbecken, Entleerungspumpwerk, Umbau der vorhandenen Regenüberlaufschwelle, Schwenk-Strahl-Reiniger zur Beckenreinigung. Bei Trockenwetter wird das Abwasser aus dem südöstlichen Stadtbereich weiterhin über den Donaudücker zur Kläranlage transportiert.

Am kommenden Samstag, 11. November, bieten die INKB von 10 bis 14 Uhr Führungen auf dem Gelände des Pumpwerks Südost (Am Franziskanerwasser 15 in Ingolstadt) für die Öffentlichkeit an. Sie zeigen Bürgerinnen und Bürgern neben dem neuen Regenklärbecken auch das dortige Pumpwerksgebäude und die Notstromversorgung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Bushaltestelle „Am Franziskanerwasser“ befindet sich in der Nähe. (AZ)