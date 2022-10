Ingolstadt

Regisseur Stefan Eberle will Stücke "zwischen RTL2 und Arte" inszenieren

Stefan Eberle inszeniert im Ingolstädter Theater „A long Way down“. Der Regisseur kommt gebürtig aus Karlshuld.

Plus Regisseur Stefan Eberle inszeniert in Ingolstadt „A long Way down“. Der 40-Jährige kommt als Quereinsteiger zur Bühnenwelt und sagt: „Stücke länger als 90 Minuten sind Mist“.

Von Anna Hecker

Es ist ein richtig schlechtes Stück, das Stefan Eberle zum Theater bringt. „Was für ein Schwachsinn und viel zu lang“, denkt Eberle als er beim Zappen durch die Fernsehprogramme bei einer Dreigroschenoper hängen bleibt. Der heute 40-Jährige hat mit Theater zu diesem Zeitpunkt nichts – aber auch rein gar nicht – am Hut. Die Gebäude kennt er nur von außen, eine Aufführung hat er noch nie gesehen. Einige Jahre später ist er Theaterregisseur. Inszeniert auf großen Bühnen, gefeiert für seine Werke. Wie ist das möglich?

