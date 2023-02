Renate Vachenauer rückt in den Audi-Vorstand auf

Die promovierte Elektrotechnikerin Renate Vachenauer übernimmt zum 1. April bei Audi den Vorstandsposten für den Bereich Beschaffung.

Renate Vachenauer wird bei Audi neue Vorständin für den Bereich Beschaffung. Sie übernimmt das Ressort ab 1. April von Dirk Große-Loheide, der zu VW wechselt. Vachenauer leitet seit April 2021 den Bereich Entwicklung Interieur, Interaktion/Datenmanagement bei Audi.

Renate Vachenauer ist von BMW zu Audi gewechselt

Die promovierte Elektrotechnikerin war von 1999 bis 2020 in verschiedenen Positionen im In- und Ausland bei BMW tätig. Unter anderem verantwortete sie als Abteilungsleiterin den Bereich Aktive Fahrerassistenzsysteme sowie Steuergeräte E-Antrieb. Anschließend wechselte sie als Hauptabteilungsleiterin in den Bereich Entwicklung Getriebe/Triebstrang und übernahm später die Business Line „My Journey“ für Navigation, Mobilitätsdienstleistung, E-Mobilität sowie kartenbasierte Befähigungsfunktionen. (AZ)